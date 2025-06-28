Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Зеленский и Дуда в 2023 году, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский наградил действующего президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы.

Источник: указ на сайте президента от 28 июня

Дословно: "За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Дуду Анджея – президента Республики Польша".

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Что предшествовало: Действующий президент Польши Анджей Дуда в День Конституции Украины 28 июня прибыл в Киев.

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