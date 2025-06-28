Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский наградил Дуду орденом Свободы

Катерина ТищенкоСуббота, 28 июня 2025, 12:21
Зеленский наградил Дуду орденом Свободы
Зеленский и Дуда в 2023 году, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский наградил действующего президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы.

Источник: указ на сайте президента от 28 июня

Дословно: "За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Дуду Анджея – президента Республики Польша".

Реклама:

Что предшествовало: Действующий президент Польши Анджей Дуда в День Конституции Украины 28 июня прибыл в Киев.

Предыстория:

ЗеленскийДуданаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Обновлено, фото, видеоВражеский дрон попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, 4 пострадавших
уточнено. фото, видеоНа окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
"Украинская правда" узнала, кто внес залог за Чернышова
фото, видеоПосле "референдума" у Орбана запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским
За Чернышова внесли 120 миллионов залога
В Одесской области задержали командование батальона, которое разворовало почти 100 млн оборонных средств – СБУ
Все новости...
Зеленский
Зеленский назначил судью Конституционного суда по своей квоте
Зеленский ввел санкции против поставщиков комплектующих для "Шахедов"
Зеленский ввел в действие решение о синхронизации санкций с международными партнерами
Последние новости
06:56
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1000 российских оккупантов
06:02
фото, видеоИз атакованной российскими БпЛА многоэтажки в Одессе спасатели эвакуировали 50 человек
05:04
Возле Бали затонул паром, десятки человек пропали без вести
04:08
Каллас призвала Китай прекратить поддержку войны РФ против Украины
02:56
Обновлено, фото, видеоВражеский дрон попал в 9-этажку в Одессе: возник пожар, 4 пострадавших
02:12
Министр обороны Польши о поставках оружия Украине: Жаль, что американцы принимают такое решение
01:50
футболСемья Берлускони продала итальянскую "Монцу" американцам
01:38
В Пентагоне заявили, что предоставляют рекомендации Трампу по военной помощи Украине
01:04
Генштаб: На Покровском направлении защитники за сутки отминусовали более 120 оккупантов
00:22
видеоВ оккупированном Харцызске Донецкой области прогремел взрыв на складе боеприпасов – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: