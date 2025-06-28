Зеленский наградил Дуду орденом Свободы
Суббота, 28 июня 2025, 12:21
Президент Владимир Зеленский наградил действующего президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы.
Источник: указ на сайте президента от 28 июня
Дословно: "За выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: наградить орденом Свободы Дуду Анджея – президента Республики Польша".
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Что предшествовало: Действующий президент Польши Анджей Дуда в День Конституции Украины 28 июня прибыл в Киев.
Предыстория:
- В начале июня Дуда сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что посетит Украину до окончания своего президентского срока.
- Кроме того, Дуда провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО.
- Действующий польский президент выразил надежду, что Навроцкий, который делал антиукраинские заявления, после вступления в должность будет смотреть на Украину с другой перспективы.