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Дрони ГУР уразили арсенал ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 28 червня 2025, 13:23
Дрони ГУР уразили арсенал ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ – джерело
скриншот гугл-мапи

Ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України вранці 28 червня атакували військові об’єкти Брянська в Росії.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в розвідці

Деталі: Місцеві ЗМІ повідомили, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Росіяни в пабліках жваво обговорюють новий "ГУРкіт".

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Місцева влада не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео "наслідків роботи ППО". 

Водночас як повідомляє джерело в розвідці, дрони ГУР уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Що передувало: Ввечері 26 червня ударні дрони української розвідки вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ.

ГУРбезпілотникивійнаРосія
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