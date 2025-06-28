Дроны ГУР зажгли арсенал ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ – источник

Ударные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины утром 28 июня атаковали военные объекты Брянска в России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в разведке

Детали: Местные СМИ сообщили, что в городе была слышна сильная стрельба и серия взрывов после нее. Россияне в пабликах живо обсуждают эти события.

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Местные власти не прокомментировали взрывы, лишь напомнили о запрете съемки и публикации видео "последствий работы ПВО".

В то же время, как сообщает источник в разведке, дроны ГУР поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Что предшествовало: Вечером 26 июня ударные дроны украинской разведки поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТО ВС РФ.