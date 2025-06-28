ЗМІ: Росія розширює завод з виробництва бомбардувальників у Казані

Росія розширює Казанський авіазавод, де минулої зими були побудовані великі виробничі корпуси, що видно з супутникових знімків.

Джерело: Yle з посиланням на знімки

Деталі: Аналітики пишуть, що найбільша з нових будівель – довжиною близько 320 метрів і площею близько 19 000 м², що можна порівняти з трьома футбольними полями.

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Причина розширення, пише видання, – необхідність посилити власне виробництво літаків для військової та цивільної авіації. На модернізацію заводу нібито виділено близько мільярда євро.

супутникові знімки заводу у 2024 році

Однак через санкції та брак робочої сили виробництво стикається з серйозними труднощами і відстає від намічених термінів, зазначають журналісти.

Територія Казанського заводу буде ще змінюватися, оскільки розширення має завершитися тільки до кінця наступного року, впевнені у виданні.

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знімки заводу в травні 2025 року

Дослівно: "Казанський завод особливо важливий для випуску і модернізації стратегічних бомбардувальників, в тому числі здатних нести ядерну зброю.

Саме такі літаки були пошкоджені і знищені в результаті української дронової атаки "Павутина" в червні.

Казанський авіазавод – єдиний в Росії, який може заповнити втрату стратегічних бомбардувальників".

Деталі: Видання з посиланням на військового експерта Марко Еклунда, який працював у розвідці Фінляндії, пише, що це "не вирішить проблем авіаційної промисловості та галузі в цілому".

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