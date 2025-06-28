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ЗМІ: Росія розширює завод з виробництва бомбардувальників у Казані

Роман ПетренкоСубота, 28 червня 2025, 16:41
ЗМІ: Росія розширює завод з виробництва бомбардувальників у Казані
фото: АИФ

Росія розширює Казанський авіазавод, де минулої зими були побудовані великі виробничі корпуси, що видно з супутникових знімків.

Джерело: Yle з посиланням на знімки

Деталі: Аналітики пишуть, що найбільша з нових будівель – довжиною близько 320 метрів і площею близько 19 000 м², що можна порівняти з трьома футбольними полями.

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Причина розширення, пише видання, – необхідність посилити власне виробництво літаків для військової та цивільної авіації. На модернізацію заводу нібито виділено близько мільярда євро.

супутникові знімки завода у 2024 році
супутникові знімки заводу у 2024 році

Однак через санкції та брак робочої сили виробництво стикається з серйозними труднощами і відстає від намічених термінів, зазначають журналісти.

Територія Казанського заводу буде ще змінюватися, оскільки розширення має завершитися тільки до кінця наступного року, впевнені у виданні.

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знімки заводу в травні 2025 року

Дослівно: "Казанський завод особливо важливий для випуску і модернізації стратегічних бомбардувальників, в тому числі здатних нести ядерну зброю.

Саме такі літаки були пошкоджені і знищені в результаті української дронової атаки "Павутина" в червні.

Казанський авіазавод – єдиний в Росії, який може заповнити втрату стратегічних бомбардувальників".

Деталі: Видання з посиланням на військового експерта Марко Еклунда, який працював у розвідці Фінляндії, пише, що це "не вирішить проблем авіаційної промисловості та галузі в цілому".

Нагадаємо:

  • 1 червня Служба безпеки України здійснила операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали п'ять аеродромів на території РФ: "Оленья" в Мурманській, "Бєлая" в Іркутській, "Дягілево" в Рязанській, "Іваново" в Іванівській та "Українка" в Амурській областях. 
  • Удар по авіабазі "Бєлая", розташованій у близько 4400 км від кордону з Україною, став першою українською атакою по об'єктах у Сибіру в ході російсько-української війни. Основними засобами ураження стали FPV-дрони, частину з яких віддалено запустили з вантажівок, що під'їхали до аеродромів. 
  • У Німеччині кажуть, що операція "Павутина" могла пошкодити 10% стратегічної авіації РФ.
  • Американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Втім, перед тим повідомляли, що він непублічно висловлював захоплення операцією.
  • Також у Сполучених Штатах вважають, що Москва ще готує відповідь на українську операцію.

Росіязброяавіа
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