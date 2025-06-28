СМИ: Россия расширяет завод по производству бомбардировщиков в Казани

Россия расширяет Казанский авиазавод, где прошлой зимой были построены крупные производственные корпуса, видно из спутниковых снимков.

Источник: Yle со ссылкой на снимки

Детали: Аналитики пишут, что самое большое из новых зданий – длиной около 320 метров и площадью порядка 19 000 м², что сопоставимо с тремя футбольными полями.

Реклама:

Причина расширения, пишет издание, – необходимость усилить собственное производство самолётов для военной и гражданской авиации. На модернизацию завода якобы выделено около миллиарда евро.

спутниковые снимки завода в 2024 году

Однако из-за санкций и нехватки рабочей силы производство сталкивается с серьёзными трудностями и отстаёт от намеченных сроков, отмечают журналисты.

Территория Казанского завода будет еще меняться, поскольку расширение должно завершиться только к концу следующего года, уверены в издании.

РЕКЛАМА:

снимки завода в мае 2025 года

Дословно: "Казанский завод особенно важен для выпуска и модернизации стратегических бомбардировщиков, в том числе способных нести ядерное оружие.

Именно такие самолёты были повреждены и уничтожены в результате украинской дроновой атаки "Паутина" в июне.

Казанский авиазавод – единственный в России, который может восполнить потерю стратегических бомбардировщиков".

Детали: Издание со ссылкой на военного эксперта Марко Эклунда, который работал в разведке Финляндии, пишет, что это "не решит проблем авиационной промышленности и отрасли в целом".

Напомним: