СМИ: Россия расширяет завод по производству бомбардировщиков в Казани
Россия расширяет Казанский авиазавод, где прошлой зимой были построены крупные производственные корпуса, видно из спутниковых снимков.
Источник: Yle со ссылкой на снимки
Детали: Аналитики пишут, что самое большое из новых зданий – длиной около 320 метров и площадью порядка 19 000 м², что сопоставимо с тремя футбольными полями.
Причина расширения, пишет издание, – необходимость усилить собственное производство самолётов для военной и гражданской авиации. На модернизацию завода якобы выделено около миллиарда евро.
Однако из-за санкций и нехватки рабочей силы производство сталкивается с серьёзными трудностями и отстаёт от намеченных сроков, отмечают журналисты.
Территория Казанского завода будет еще меняться, поскольку расширение должно завершиться только к концу следующего года, уверены в издании.
Дословно: "Казанский завод особенно важен для выпуска и модернизации стратегических бомбардировщиков, в том числе способных нести ядерное оружие.
Именно такие самолёты были повреждены и уничтожены в результате украинской дроновой атаки "Паутина" в июне.
Казанский авиазавод – единственный в России, который может восполнить потерю стратегических бомбардировщиков".
Детали: Издание со ссылкой на военного эксперта Марко Эклунда, который работал в разведке Финляндии, пишет, что это "не решит проблем авиационной промышленности и отрасли в целом".
Напомним:
- 1 июня Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья" в Мурманской, "Белая" в Иркутской, "Дягилево" в Рязанской, "Иваново" в Ивановской и "Украинка" в Амурской областях.
- Удар по авиабазе "Белая", расположенной в 4400 км от границы с Украиной, стал первой украинской атакой по объектам в Сибири в ходе российско-украинской войны. Основными средствами поражения стали FPV-дроны, часть из которых удаленно запустили с грузовиков, подъехавших к аэродромам.
- В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратегической авиации РФ.
- Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки. Впрочем, перед тем сообщали, что он непублично выражал восхищение операцией.
- Также в Соединенных Штатах считают, что Москва еще готовит ответ на украинскую операцию.