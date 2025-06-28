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СМИ: Россия расширяет завод по производству бомбардировщиков в Казани

Роман ПетренкоСуббота, 28 июня 2025, 16:41
СМИ: Россия расширяет завод по производству бомбардировщиков в Казани
фото: АИФ

Россия расширяет Казанский авиазавод, где прошлой зимой были построены крупные производственные корпуса, видно из спутниковых снимков.

Источник: Yle со ссылкой на снимки

Детали: Аналитики пишут, что самое большое из новых зданий – длиной около 320 метров и площадью порядка 19 000 м², что сопоставимо с тремя футбольными полями.

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Причина расширения, пишет издание, – необходимость усилить собственное производство самолётов для военной и гражданской авиации. На модернизацию завода якобы выделено около миллиарда евро.

спутниковые снимки завода в 2024 году
спутниковые снимки завода в 2024 году

Однако из-за санкций и нехватки рабочей силы производство сталкивается с серьёзными трудностями и отстаёт от намеченных сроков, отмечают журналисты.

Территория Казанского завода будет еще меняться, поскольку расширение должно завершиться только к концу следующего года, уверены в издании.

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снимки завода в мае 2025 года
снимки завода в мае 2025 года

Дословно: "Казанский завод особенно важен для выпуска и модернизации стратегических бомбардировщиков, в том числе способных нести ядерное оружие.

Именно такие самолёты были повреждены и уничтожены в результате украинской дроновой атаки "Паутина" в июне.

Казанский авиазавод – единственный в России, который может восполнить потерю стратегических бомбардировщиков".

Детали: Издание со ссылкой на военного эксперта Марко Эклунда, который работал в разведке Финляндии, пишет, что это "не решит проблем авиационной промышленности и отрасли в целом".

Напомним:

  • 1 июня Служба безопасности Украины осуществила операцию "Паутина" по поражению российской стратегической авиации. Целью операции стали пять аэродромов на территории РФ: "Оленья" в Мурманской, "Белая" в Иркутской, "Дягилево" в Рязанской, "Иваново" в Ивановской и "Украинка" в Амурской областях.
  • Удар по авиабазе "Белая", расположенной в 4400 км от границы с Украиной, стал первой украинской атакой по объектам в Сибири в ходе российско-украинской войны. Основными средствами поражения стали FPV-дроны, часть из которых удаленно запустили с грузовиков, подъехавших к аэродромам.
  • В Германии говорят, что операция "Паутина" могла повредить 10% стратегической авиации РФ.
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что удары украинских беспилотников по российским аэродромам стали поводом для Москвы нанести новые массированные атаки. Впрочем, перед тем сообщали, что он непублично выражал восхищение операцией.
  • Также в Соединенных Штатах считают, что Москва еще готовит ответ на украинскую операцию.

Росcияоружиеавиа
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