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Генштаб підтвердив влучання по боєприпасах РФ на Брянщині

Роман ПетренкоСубота, 28 червня 2025, 21:50
Генштаб підтвердив влучання по боєприпасах РФ на Брянщині
фото: генштаб

28 червня підрозділи Головного  управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора у Брянській області РФ.

Джерело: Генштаб

Деталі: Відомо, що уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ), що у Брянській області РФ.

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Дослівно: "Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об'єкта.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України".

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України вранці 28 червня атакували військові об’єкти Брянська в Росії.

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