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Генштаб подтвердил попадания по боеприпасам РФ в Брянской области

Роман ПетренкоСуббота, 28 июня 2025, 21:50
Генштаб подтвердил попадания по боеприпасам РФ в Брянской области
фото: генштаб

28 июня подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по складам боеприпасов российского агрессора в Брянской области РФ.

Источник: Генштаб

Детали: Известно, что поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ), что в Брянской области РФ.

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Дословно: "Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины".

Напомним: Ранее стало известно, что ударные беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины утром 28 июня атаковали военные объекты Брянска в России.

Росcияоружие
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