Комбінована атака РФ: окупанти завдали ударів по Запоріжжю і Полтавщині

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю і Кременчуцькому районі Полтавської області, постраждали підприємства.

Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, начальник Полтавської ОВА Володимир Когут, Повітряні сили

Деталі: Федоров повідомив про пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств Запоріжжя внаслідок ракетного удару.

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Когут зазначив, що у Кременчуцькому районі теж було атаковано одне із підприємств. Внаслідок удару виникла пожежа.

Повітряні сили повідомляли про атаку БпЛА і ракет на Кременчук.

Нагадаємо: У ніч проти 29 червня на тлі загроз російських безпілотників, зльоту бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" РФ підняла МіГ-31К із "Саваслейки".