Комбінована атака РФ: окупанти завдали ударів по Запоріжжю і Полтавщині
Неділя, 29 червня 2025, 03:18
Росіяни завдали ударів по Запоріжжю і Кременчуцькому районі Полтавської області, постраждали підприємства.
Джерело: начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, начальник Полтавської ОВА Володимир Когут, Повітряні сили
Деталі: Федоров повідомив про пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств Запоріжжя внаслідок ракетного удару.
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Когут зазначив, що у Кременчуцькому районі теж було атаковано одне із підприємств. Внаслідок удару виникла пожежа.
Повітряні сили повідомляли про атаку БпЛА і ракет на Кременчук.
Нагадаємо: У ніч проти 29 червня на тлі загроз російських безпілотників, зльоту бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" РФ підняла МіГ-31К із "Саваслейки".