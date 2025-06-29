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Росія здійснила комбіновану масовану атаку на Україну

Ольга Глущенко Неділя, 29 червня 2025, 05:06
Росія здійснила комбіновану масовану атаку на Україну
МіГ-31К. ілюстративне фото

У ніч проти 29 червня Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами, піднімала в повітряний простір борти Ту-95МС і МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

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Деталі: Перед цим Росія масовано атакували Україну безпілотниками, запускала "Калібри" і крилаті ракети.

З російської "Оленьї" був зліт трьох бортів бомбардувальників Ту-95МС.

По всій Україні була оголошена повітряна тривога, в регіонах лунали вибухи і працювала ППО по ворожих цілях.

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Оновлено: О 3:40 Повітряні сили знову повідомили про зліт МіГ-31К з російського аеродрому "Саваслейка".

Близько 5-ї години ранку почалися відбої повітряної тривоги по областях.

О 5:05 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

повітряна тривогаросійсько-українська війна
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