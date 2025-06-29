Росія здійснила комбіновану масовану атаку на Україну
Неділя, 29 червня 2025, 05:06
У ніч проти 29 червня Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами, піднімала в повітряний простір борти Ту-95МС і МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".
Реклама:
Деталі: Перед цим Росія масовано атакували Україну безпілотниками, запускала "Калібри" і крилаті ракети.
З російської "Оленьї" був зліт трьох бортів бомбардувальників Ту-95МС.
По всій Україні була оголошена повітряна тривога, в регіонах лунали вибухи і працювала ППО по ворожих цілях.
РЕКЛАМА:
Оновлено: О 3:40 Повітряні сили знову повідомили про зліт МіГ-31К з російського аеродрому "Саваслейка".
Близько 5-ї години ранку почалися відбої повітряної тривоги по областях.
О 5:05 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.