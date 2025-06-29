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Комбинированная атака РФ: оккупанты нанесли удары по Запорожью и Полтавщине

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 03:18
Комбинированная атака РФ: оккупанты нанесли удары по Запорожью и Полтавщине
взрыв, иллюстративное фото из соцсетей

Россияне нанесли удары по Запорожью и Кременчугскому району Полтавской области, пострадали предприятия.

Источник: начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, начальник Полтавской ОВА Владимир КогутВоздушные силы

Детали: Федоров сообщил о повреждении производственного помещения одного из предприятий Запорожья в результате ракетного удара.

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Когут отметил, что в Кременчугском районе также было атаковано одно из предприятий. В результате удара возник пожар.

Воздушные силы сообщали об атаке БпЛА и ракет на Кременчуг.

Напомним: В ночь на 29 июня на фоне угроз российских беспилотников, взлета бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" РФ подняла МиГ-31К с "Саваслейки".

ЗапорожьеПолтавская областьроссийско-украинская война
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