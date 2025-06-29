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Трамп назвав Нетаньягу "героєм війни" і розкритикував судовий процес над ним

Ольга Глущенко Неділя, 29 червня 2025, 04:16
Трамп назвав Нетаньягу героєм війни і розкритикував судовий процес над ним
Трамп, фото: facebook

Президент США Дональд Трамп розкритикував судовий процес над прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, якого вважає "героєм війни".

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth

Деталі: Трамп заявив, що Нетаньягу – "герой війни" і прем'єр, який "провів чудову роботу, співпрацюючи зі Сполученими Штатами, щоб досягти великого успіху в усуненні небезпечної ядерної загрози в Ірані".

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На думку Трампа, судовий процес щодо Нетаньягу – це "політичне переслідування", яке перешкоджає його переговорам з Іраном і ХАМАС.

Пряма мова Трампа: "Ми не будемо цього терпіти.

Ми щойно здобули велику перемогу на чолі з прем’єр-міністром Бібі Нетаньягу, і це серйозно затьмарює нашу перемогу.

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Що передувало: У листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галланта. Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах у секторі Гази.

У грудні Нетаньягу вперше виступив як свідок на судовому процесі щодо корупції.

ІзраїльТрампсуд
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