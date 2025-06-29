Трамп назвал Нетаньяху "героем войны" и раскритиковал судебный процесс над ним

Президент США Дональд Трамп раскритиковал судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth

Детали: Трамп заявил, что Нетаньяху – "герой войны" и премьер, который "проделал великолепную работу, сотрудничая с Соединенными Штатами, чтобы добиться большого успеха в устранении опасной ядерной угрозы в Иране".

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По мнению Трампа, судебный процесс в отношении Нетаньяху – это "политическое преследование", которое препятствует его переговорам с Ираном и ХАМАС.

Прямая речь Трампа: "Мы не будем этого терпеть.

Мы только что одержали большую победу во главе с премьер-министром Биби Нетаньяху, и это серьезно омрачает нашу победу.

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Отпустите Биби, у него есть важная работа!"

Что предшествовало: В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галланта. Их обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях в секторе Газа.

В декабре Нетаньяху впервые выступил в качестве свидетеля на судебном процессе по делу о коррупции.