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Ворог атакував об’єкт інфраструктури в Миколаєві, виникла пожежа

Ольга Глущенко Неділя, 29 червня 2025, 07:38
Ворог атакував об’єкт інфраструктури в Миколаєві, виникла пожежа
ілюстративне фото: ДСНС

Уночі 29 червня російська армія атакувала Миколаїв балістикою і кількома групами "Шахедів", цілила в об’єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа.

Джерело: керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім

Деталі: Кім повідомив, що близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами Shahed 131/136.

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Пряма мова Кіма: "Під ударом був об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає".

Миколаївракетний ударбезпілотникиросійсько-українська війна
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