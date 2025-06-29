Враг атаковал объект инфраструктуры в Николаеве, возник пожар
Воскресенье, 29 июня 2025, 07:38
Ночью 29 июня российская армия атаковала Николаев баллистикой и несколькими группами "Шахедов", целясь в объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар.
Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким
Детали: Ким сообщил, что около 01:28 враг атаковал город баллистикой и с 02:56 несколькими группами Shahed 131/136.
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Прямая речь Кима: "Под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями. Повреждены складские здания. Пострадавших нет".