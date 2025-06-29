Повітряні сили: росіяни атакували рекордними 537 повітряними цілями

У ніч на 29 червня противник атакував 537 засобами повітряного нападу, з яких 249 цілей збиті, ще 226 визнані локаційно втраченими.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними військових, окупанти з вечора атакували ракетами та безпілотниками.

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Зокрема:

477 ударними БпЛА (211 збито, 225 локаційно втрачено)

4 ракетами Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (1 збито);

41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К (33 збито, 1 локаційно втрачено);

5 крилатими ракетами "Калібр" (4 збито);

3 зенітними керованими ракетами С-300.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих – у 8 локаціях.

Нагадаємо: У ніч на 29 червня під час ракетно-дронового удару по Україні загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко.