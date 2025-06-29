Воздушные силы: россияне атаковали рекордными 537 воздушными целями
Воскресенье, 29 июня 2025, 08:58
В ночь на 29 июня противник атаковал 537 средствами воздушного нападения, из которых 249 целей сбиты, еще 226 признаны локационно потерянными.
Источник: Воздушные силы
Детали: По данным военных, оккупанты с вечера атаковали ракетами и беспилотниками.
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В том числе:
- 477 ударными БПЛА (211 сбито, 225 локационно потеряно)
- 4 ракетами Х-47М2 "Кинжал";
- 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (1 сбито);
- 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К (33 сбиты, 1 локационно потеряна);
- 5 крылатыми ракетами "Калибр" (4 сбиты);
- 3 зенитными управляемыми ракетами С-300.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых – в 8 локациях.
Напомним: В ночь на 29 июня во время ракетно-дронового удара по Украине погиб летчик 1 класса подполковник Максим Устименко.
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