Воздушные силы: россияне атаковали рекордными 537 воздушными целями

В ночь на 29 июня противник атаковал 537 средствами воздушного нападения, из которых 249 целей сбиты, еще 226 признаны локационно потерянными.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, оккупанты с вечера атаковали ракетами и беспилотниками.

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В том числе:

477 ударными БПЛА (211 сбито, 225 локационно потеряно)

4 ракетами Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (1 сбито);

41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К (33 сбиты, 1 локационно потеряна);

5 крылатыми ракетами "Калибр" (4 сбиты);

3 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых – в 8 локациях.

Напомним: В ночь на 29 июня во время ракетно-дронового удара по Украине погиб летчик 1 класса подполковник Максим Устименко.