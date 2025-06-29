Зеленский поручил выяснить причины гибели пилота F-16 Устименко

Президент Владимир Зеленский поручил выяснить все обстоятельства гибели пилота F-16 Максима Устименко в ночь на 29 июня.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Почти всю ночь в Украине звучала тревога – в нашем небе было 477 дронов, большинство из которых российско-иранские "шахиды", и 60 ракет разных типов. Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадание и по жилому дому в Смеле, ранен ребенок. Экстренные службы работают везде, где необходимо.

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К сожалению, отражая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и побратимам. Поручил выяснить все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину".

Детали: Президент заявил, что за семь дней РФ запустила 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов.

Напомним: В ночь на 29 июня во время ракетно-дронового удара по Украине погиб летчик 1 класса подполковник Максим Устименко.