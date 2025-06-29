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Польща підіймала авіацію під час нічної повітряної атаки РФ

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 29 червня 2025, 11:22
Польща підіймала авіацію під час нічної повітряної атаки РФ
фото: getty images

В ніч проти 29 червня Польща підіймала авіацію у зв’язку з комбінованою повітряною атакою Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інформацію в Оперативному командуванні польських збройних сил

Деталі: Під ранок на сторінках командування опублікували оголошення про те, що польська та союзницька авіація піднялася в повітря у зв’язку з масованою атакою РФ проти України, також привели у підвищену готовність наземні системи ППО та радари. 

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Після 6 години ранку з’явилось оновлення, що у зв’язку із "зменшенням рівня загрози" операція завершується, порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано. 

Подібна процедура стала стандартною після серії випадків, коли під час масованих повітряних атак проти України ракети залітали на територію Польщі. 

Повітряні сили ЗСУ вранці повідомили, що РФ вночі атакувала рекордними 537 ракетами різних типів і БПЛА. Багато з них були спрямовані на захід України. 

Польщаракетний удар
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