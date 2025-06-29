Польша поднимала авиацию во время ночной воздушной атаки РФ

В ночь на 29 июня Польша поднимала авиацию в связи с комбинированной воздушной атакой России против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на информацию в Оперативном командовании польских вооруженных сил

Детали: Под утро на страницах командования было опубликовано объявление о том, что польская и союзническая авиация поднялась в воздух в связи с массированной атакой РФ против Украины, также приведены в повышенную готовность наземные системы ПВО и радары.

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После 6 утра появилось обновление, что в связи с "снижением уровня угрозы" операция завершается, нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

Подобная процедура стала стандартной после серии случаев, когда во время массированных воздушных атак против Украины ракеты залетали на территорию Польши.

Воздушные силы ВСУ утром сообщили, что РФ ночью атаковала рекордными 537 ракетами различных типов и БПЛА. Многие из них были направлены на запад Украины.