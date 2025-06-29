Посол Литви про повітряну атаку РФ: Час нарешті діяти

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкєне після рекордної за масштабами повітряної атаки РФ заявила, що партнерам України час максимально посилити тиск на Росію.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Посол поширила ранкову заяву президента України у зв’язку з атакою та наголосила, що від початку весни Росія лише нарощує інтенсивність повітряних ударів по Україні, і за останній час було вже кілька рекордів за кількістю випущених повітряних цілей.

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"Діяти потрібно вже зараз. Насправді цей час настав вже давно", – наголосила Інга Станіте-Толочкєне.

Посол Німеччини Мартін Єгер утримався від заяв, але розповів підписникам про нічну атаку, зазначивши, що всього по Україні запустили 477 БПЛА, 46 крилатих і 14 балістичних ракет.

Як повідомляли, Польща традиційно підіймала авіацію під час нічної повітряної атаки РФ проти України в ніч проти 29 червня.

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Повітряні сили повідомили, що РФ вночі атакувала рекордними 537 БПЛА і ракетами різних типів. Багато з них були спрямовані на захід України.