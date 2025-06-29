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Посол Литвы о воздушной атаке РФ: Пора наконец действовать

Мария Емец, Роман ПетренкоВоскресенье, 29 июня 2025, 13:03
Посол Литвы о воздушной атаке РФ: Пора наконец действовать
фото с fb

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене после рекордной по масштабам воздушной атаки РФ заявила, что партнерам Украины необходимо максимально усилить давление на Россию.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Посол распространила утреннее заявление президента Украины в связи с атакой и подчеркнула, что с начала весны Россия только наращивает интенсивность воздушных ударов по Украине, и за последнее время было уже несколько рекордов по количеству выпущенных воздушных целей.

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"Действовать нужно уже сейчас. На самом деле, это время настало уже давно", – подчеркнула Инга Станите-Толочкене.

Посол Германии Мартин Йегер воздержался от заявлений, но рассказал подписчикам о ночной атаке, отметив, что всего по Украине запустили 477 БПЛА, 46 крылатых и 14 баллистических ракет.

Как сообщалось, Польша традиционно поднимала авиацию во время ночной воздушной атаки РФ против Украины в ночь на 29 июня.

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Воздушные силы сообщили, что РФ ночью атаковала рекордными 537 БПЛА и ракетами различных типов. Многие из них были направлены на запад Украины.

Литваракетный удар
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