Російська армія обстріляла центр Херсона: є загиблий і поранений
Неділя, 29 червня 2025, 15:40
Близько 14:30 російська армія накрила вогнем центр Херсона, внаслідок чого загинув чоловік, ще один херсонець був поранений.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Дослівно: "Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють".
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Деталі: Крім того, постраждав 61-річний херсонець. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями, медики надають йому допомогу.
Передісторія:
- У суботу, 28 червня, російські війська завдали ударів з артилерії та дронів по Херсонщині, унаслідок чого поранення дістали 6 людей.