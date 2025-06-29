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Російська армія обстріляла центр Херсона: є загиблий і поранений

Ольга КацімонНеділя, 29 червня 2025, 15:40
Російська армія обстріляла центр Херсона: є загиблий і поранений
Фото: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Близько 14:30 російська армія накрила вогнем центр Херсона, внаслідок чого загинув чоловік, ще один херсонець був поранений.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 

Дослівно: "Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють".

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Деталі: Крім того, постраждав 61-річний херсонець. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями, медики надають йому допомогу.

Передісторія:

Херсонобстріл
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