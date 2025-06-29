Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российская армия обстреляла центр Херсона: есть погибший и раненый

Ольга КацимонВоскресенье, 29 июня 2025, 15:40
Российская армия обстреляла центр Херсона: есть погибший и раненый
Фото: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Около 14:30 российская армия накрыла огнём центр Херсона, в результате чего погиб мужчина, ещё один херсонец был ранен.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "В результате обстрела мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Его личность сейчас устанавливают".

Реклама:

Детали: Кроме того, пострадал 61-летний херсонец. Его доставили в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями, медики оказывают ему помощь.

Предыстория:

Херсонобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
уточнено. фото, видеоНа окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
На фронте с начала суток произошло 140 столкновений – Генштаб
"Украинская правда" узнала, кто внес залог за Чернышова
фото, видеоПосле "референдума" у Орбана запустили новую рекламу с карикатурным Зеленским
За Чернышова внесли 120 миллионов залога
В Одесской области задержали командование батальона, которое разворовало почти 100 млн оборонных средств – СБУ
Все новости...
Херсон
Россияне атаковали Херсонщину – 3 гражданских убили и еще 2 ранили
Оккупанты утром ударили по Херсону из артиллерии: 6 раненых
Поднял взрывчатку и та сдетонировала – в Херсоне мужчина получил ранение
Последние новости
02:56
ОбновленоВраг атаковал Одессу беспилотниками, есть поврежденные дома
02:12
Министр обороны Польши о поставках оружия Украине: Жаль, что американцы принимают такое решение
01:50
футболСемья Берлускони продала итальянскую "Монцу" американцам
01:38
В Пентагоне заявили, что предоставляют рекомендации Трампу по военной помощи Украине
01:04
Генштаб: На Покровском направлении защитники за сутки отминусовали более 120 оккупантов
00:22
видеоВ оккупированном Харцызске Донецкой области прогремел взрыв на складе боеприпасов – СМИ
23:58
Чемпионат Европы по футболу среди женщин: гид по турниру, фаворитки, дебютантки и все группы в деталях
23:51
Европарламент 10 июля будет голосовать за вотум недоверия фон дер Ляйен
23:51
уточнено. фото, видеоНа окраине Житомира произошел взрыв: два человека погибли, 24 пострадавших
23:35
В Госдепе отрицают свою причастность к решениям о поставках помощи в Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: