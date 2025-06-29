Российская армия обстреляла центр Херсона: есть погибший и раненый

Около 14:30 российская армия накрыла огнём центр Херсона, в результате чего погиб мужчина, ещё один херсонец был ранен.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "В результате обстрела мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Его личность сейчас устанавливают".

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Детали: Кроме того, пострадал 61-летний херсонец. Его доставили в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями, медики оказывают ему помощь.

Предыстория: