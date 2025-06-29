У Лебедині на Сумщині через атаку БпЛА постраждало двоє людей, є руйнування

Внаслідок атаки ворожих БпЛА у неділю зранку в Лебедині на Сумщині постраждало двоє людей, пошкоджено адміністративні та приватні будівлі.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram

Деталі: Близько 10:30 Григоров повідомив, що зранку росіяни завдали ударів по Конотопській та Лебединській громадах.

Реклама:

Згодом стало відомо, що в Лебедині внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджень зазнали дві адмінбудівлі та 12 приватних житлових будинків.

наслідки атаки на Лебедин, фото ОВА

Росіяни атакували місто трьома безпілотниками. Один із них не здетонував.

Вдень Григоров повідомив, що внаслідок атаки російських БпЛА в Лебедині постраждало подружжя місцевих мешканців: 36-річний чоловік і 42-річна жінка. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою.

РЕКЛАМА:

Обох доправили до лікарні. Чоловіка після огляду відпустили додому. Жінка ж поки залишається під наглядом медиків, її стан – стабільний.

Разом з тим, у Конотопській громаді один із БпЛА влучив у балкон багатоповерхівки. Мешканці будинку не постраждали.

наслідки атаки на Конотопську громаду, фото ОВА

Внаслідок атак росіян у громаді також пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. В одному з сіл громади понад 600 споживачів залишилися без електропостачання внаслідок обстрілу.

Що передувало: У ніч на 29 червня противник атакував територію України 537 засобами повітряного нападу, з яких 249 цілей збиті, ще 226 визнані локаційно втраченими.