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В Лебедине на Сумщине в результате атаки БпЛА пострадали два человека, есть разрушения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 июня 2025, 16:12
В Лебедине на Сумщине в результате атаки БпЛА пострадали два человека, есть разрушения
последствия атаки на Лебедин, фото ОВА

В результате атаки вражеских БпЛА в воскресенье утром в Лебедине Сумской области пострадали два человека, повреждены административные и частные здания.

Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram

Детали: Около 10:30 Григоров сообщил, что утром россияне нанесли удары по Конотопской и Лебединской громадам.

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Впоследствии стало известно, что в Лебедине в результате атаки российских БпЛА повреждения получили два административных здания и 12 частных жилых домов.

последствия атаки на Лебедин, фото ОВА
последствия атаки на Лебедин, фото ОВА

Россияне атаковали город тремя беспилотниками. Один из них не взорвался.

Днем Григоров сообщил, что в результате атаки российских БПЛА в Лебедине пострадали супруги, местные жители: 36-летний мужчина и 42-летняя женщина. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

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Обоих доставили в больницу. Мужчину после осмотра отпустили домой. Женщина же пока остается под наблюдением медиков, ее состояние – стабильное.

Вместе с тем, в Конотопской громаде один из БпЛА попал в балкон многоэтажки. Жители дома не пострадали.

последствия атаки на Конотопскую громаду, фото ОВА
последствия атаки на Конотопскую громаду, фото ОВА

В результате атак россиян в громаде также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В одном из сел громады более 600 потребителей остались без электроснабжения в результате обстрела.

Что предшествовало: В ночь на 29 июня противник атаковал территорию Украины 537 средствами воздушного нападения, из которых 249 целей сбиты, еще 226 признаны локационно потерянными.

Сумская областьбеспилотникивойна
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