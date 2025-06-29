Глава МАГАТЕ припустив, що Іран може повернутися до виробництва збагаченого урану впродовж кількох місяців

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Іран зберігає промислові та технологічні можливості для відновлення виробництва збагаченого урану протягом кількох місяців, попри значні пошкодження ядерної інфраструктури внаслідок недавніх ударів.

Джерело: інтерв’ю Гроссі програмі Face the Nation на телеканалі CBS

Деталі: За словами Гроссі, військові удари завдали серйозної шкоди іранським ядерним об’єктам у Натанзі, Фордо та Ісфахані, однак ці руйнування не є повними. Він наголосив, що Іран має необхідні знання та промислову базу, тож у разі ухвалення відповідного політичного рішення може відновити частину діяльності вже за кілька місяців.

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Пряма мова Гроссі: "Вони можуть за кілька місяців знову запустити кілька каскадів центрифуг і виробляти збагачений уран. Але не можна стверджувати, що все зникло безслідно. У Ірану залишаються промислові й технологічні можливості".

Деталі: Водночас він підкреслив, що МАГАТЕ не робить висновків щодо намірів Ірану створити ядерну зброю, а лише стежить за діяльністю і звітує про неї.

Пряма мова Гроссі: "МАГАТЕ не аналізує наміри. МАГАТЕ стежить за діяльністю країни й звітує про це світові. … Ми не бачили, щоби вони (Іран – Ред.) реалізовували програму, спрямовану саме на створення зброї. Але водночас вони не відповідали на дуже важливі запитання, які залишалися відкритими. Ось і вся правда."

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Деталі: Гроссі визнав, що залишаються питання щодо слідів урану, виявлених у незадекларованих місцях Ірану, на які країна досі не надала переконливих пояснень.

Він також висловив сподівання, що дипломатичні зусилля для відновлення співпраці з Іраном продовжаться, адже виключно воєнними методами ситуацію вирішити неможливо.

Передісторія: