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Глава МАГАТЭ допустил, что Иран может вернуться к производству обогащённого урана в течение нескольких месяцев

Ольга КацимонВоскресенье, 29 июня 2025, 17:30
Глава МАГАТЭ допустил, что Иран может вернуться к производству обогащённого урана в течение нескольких месяцев
Скриншот

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Иран сохраняет промышленные и технологические возможности для возобновления производства обогащённого урана в течение нескольких месяцев, несмотря на серьёзные повреждения ядерной инфраструктуры в результате недавних ударов.

Источник: интервью Гросси программе Face the Nation на телеканале CBS

Детали: По словам Гросси, военные удары нанесли серьёзный ущерб иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, однако эти разрушения не являются полными. Он подчеркнул, что Иран обладает необходимыми знаниями и промышленной базой, поэтому в случае принятия соответствующего политического решения может возобновить часть своей деятельности уже через несколько месяцев.

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Прямая речь Гросси: "Они могут за несколько месяцев снова запустить несколько каскадов центрифуг и производить обогащённый уран. Но нельзя утверждать, что всё исчезло бесследно. У Ирана остаются промышленные и технологические возможности".

Детали: В то же время он подчеркнул, что МАГАТЭ не делает выводов о намерениях Ирана создавать ядерное оружие, а лишь следит за деятельностью и отчитывается о ней.

Прямая речь Гросси: "МАГАТЭ не анализирует намерения. МАГАТЭ следит за деятельностью страны и отчитывается об этом миру. … Мы не видели, чтобы они (Иран — ред.) реализовывали программу, направленную именно на создание оружия. Но в то же время они не отвечали на очень важные вопросы, которые оставались открытыми. Вот и вся правда".

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Детали: Гросси признал, что остаются вопросы относительно следов урана, обнаруженных в незадекларированных местах Ирана, на которые страна до сих пор не дала убедительных объяснений.

Он также выразил надежду, что дипломатические усилия по восстановлению сотрудничества с Ираном будут продолжены, поскольку исключительно военными методами ситуацию решить невозможно.

Предыстория:

ядерное оружиеИранМАГАТЭ
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