РФ обстріляла Купʼянщину: одна людина загинула, ще одна поранена

Російські війська 29 червня обстріляли Купʼянськ і село Вільхуватка на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна дістала тяжкі поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, близько 10:00 армія РФ завдала серії авіаційних ударів по селу Вільхуватка Купʼянського району, скинувши чотири керовані авіабомби. Пошкоджено приватні домоволодіння.

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О 13:30 росіяни обстріляли артилерією житловий квартал Купʼянська. Загинув 54-річний чоловік. Ще один 32-річний чоловік отримав поранення й перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Під процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури розпочаті досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції документують злочини російських військових.

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