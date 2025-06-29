РФ обстріляла Купʼянщину: одна людина загинула, ще одна поранена
Російські війська 29 червня обстріляли Купʼянськ і село Вільхуватка на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна дістала тяжкі поранення.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, близько 10:00 армія РФ завдала серії авіаційних ударів по селу Вільхуватка Купʼянського району, скинувши чотири керовані авіабомби. Пошкоджено приватні домоволодіння.
О 13:30 росіяни обстріляли артилерією житловий квартал Купʼянська. Загинув 54-річний чоловік. Ще один 32-річний чоловік отримав поранення й перебуває в лікарні у тяжкому стані.
Під процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури розпочаті досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України). Прокурори та слідчі поліції документують злочини російських військових.
Передісторія:
- 24 травня начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що місто Куп'янськ на Харківщині зруйновано або пошкоджено на 90%, ситуація в громаді критична.