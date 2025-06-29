РФ обстреляла Купянщину: один человек погиб, ещё один ранен
Российские войска 29 июня обстреляли Купянск и село Вильхуватка в Харьковской области, в результате чего погиб один человек, ещё один получил тяжёлые ранения.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: По данным следствия, около 10:00 армия РФ нанесла серию авиаударов по селу Вильхуватка Купянского района, сбросив четыре управляемые авиабомбы. Повреждены частные домовладения.
В 13:30 россияне обстреляли артиллерией жилой квартал Купянска. Погиб 54-летний мужчина. Ещё один 32-летний мужчина получил ранения и находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции документируют преступления российских военных.
Предыстория:
- 24 мая начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что город Купянск в Харьковской области разрушен или повреждён на 90%, ситуация в общине критическая.