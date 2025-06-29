Росіяни ввечері обстріляли Херсон: троє людей поранені
Неділя, 29 червня 2025, 19:19
У Херсоні внаслідок російських обстрілів у неділю ввечері постраждали троє людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: За даними обласної військової адміністрації, чоловік 1970 року народження потрапив під російський обстріл у Корабельному районі та дістав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення обличчя, тулуба, рук і ніг. Нині він перебуває в лікарні під наглядом медиків.
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Близько 17:30 окупанти атакували мешканців Херсона з дрона. Унаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік і 64-річна жінка. В обох - мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Потерпілих доправили до лікарні. Чоловік перебуває у тяжкому стані.
Передісторія:
- Російські війська 29 червня обстріляли Купʼянськ і село Вільхуватка на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна дістала тяжкі поранення.