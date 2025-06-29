Росіяни ввечері обстріляли Херсон: троє людей поранені

У Херсоні внаслідок російських обстрілів у неділю ввечері постраждали троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: За даними обласної військової адміністрації, чоловік 1970 року народження потрапив під російський обстріл у Корабельному районі та дістав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення обличчя, тулуба, рук і ніг. Нині він перебуває в лікарні під наглядом медиків.

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Близько 17:30 окупанти атакували мешканців Херсона з дрона. Унаслідок атаки постраждали 54-річний чоловік і 64-річна жінка. В обох - мінно-вибухові травми та уламкові поранення. Потерпілих доправили до лікарні. Чоловік перебуває у тяжкому стані.

Передісторія: