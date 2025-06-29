Россияне вечером обстреляли Херсон: три человека ранены
Воскресенье, 29 июня 2025, 19:19
В Херсоне в результате российских обстрелов в воскресенье вечером пострадали три человека.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: По данным областной военной администрации, мужчина 1970 года рождения попал под российский обстрел в Корабельном районе и получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица, туловища, рук и ног. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей.
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Около 17:30 оккупанты атаковали жителей Херсона с беспилотника. В результате атаки пострадали 54-летний мужчина и 64-летняя женщина. У обоих - минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Предыстория:
- Российские войска 29 июня обстреляли Купянск и село Вильхуватка в Харьковской области, в результате чего погиб один человек, ещё один получил тяжёлые ранения.