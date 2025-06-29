Україна на 100% синхронізує санкції ЄС проти Ірану – Зеленський
Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти Росії, так само на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Наші інституції почали виконувати рішення РНБО щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13 та 14 пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України. Сьогодні я затвердив це.
Так само на 100% синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані. Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але й внутрішніх репресій в Ірані. Це один з найбільш жорстоких режимів у світі, і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову".
Деталі: Зеленський підкреслив, що робота щодо синхронізації буде продовжена й зазначив, що очікує від українських державних інституцій "швидкого руху".
Передісторія:
- 19 червня Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.
- Тим часом ЄС не спромігся погодити 18-й пакет санкцій проти Росії, однак продовжив секторальні санкції проти РФ ще на пів року.
- 27 червня Зеленський видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів.