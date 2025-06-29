Україна на 100% синхронізує санкції ЄС проти Ірану – Зеленський

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти Росії, так само на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Наші інституції почали виконувати рішення РНБО щодо синхронізації санкцій Європи та українських санкцій. Повністю синхронізовані 13 та 14 пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України. Сьогодні я затвердив це.

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Так само на 100% синхронізуємо пакет європейських санкцій щодо режиму в Ірані. Там багато діячів, багато компаній, і не тільки те, що стосується військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів в регіоні, але й внутрішніх репресій в Ірані. Це один з найбільш жорстоких режимів у світі, і не дивно, що Путін знайшов з ним спільну мову".

Деталі: Зеленський підкреслив, що робота щодо синхронізації буде продовжена й зазначив, що очікує від українських державних інституцій "швидкого руху".

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