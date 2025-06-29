Украина на 100% синхронизирует санкции ЕС против Ирана – Зеленский
Украина полностью синхронизировала 13 и 14 пакеты санкций ЕС против России, так же на 100% будет синхронизирован пакет европейских санкций в отношении Ирана.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
Прямая речь: "Наши институты начали выполнять решение СНБО по синхронизации санкций Европы и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13 и 14 пакеты санкций ЕС. Это теперь будут на 100% также санкции Украины. Сегодня я утвердил это.
Так же на 100% синхронизируем пакет европейских санкций в отношении режима в Иране. Там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране. Это один из самых жестоких режимов в мире, и неудивительно, что Путин нашел с ним общий язык".
Детали: Зеленский подчеркнул, что работа по синхронизации будет продолжена, и отметил, что ожидает от украинских государственных институтов "быстрого движения".
Предыстория:
- 19 июня Владимир Зеленский сообщил, что Украина синхронизирует санкции с партнерами и расширит давление на российский энергетический сектор.
- Между тем ЕС не смог согласовать 18-й пакет санкций против России, однако продлил секторальные санкции против РФ еще на полгода.
- 27 июня Зеленский издал указ о введении в действие решения СНБО о синхронизации санкционного давления на Россию со стороны Украины и ее международных партнеров.