Украина на 100% синхронизирует санкции ЕС против Ирана – Зеленский

Украина полностью синхронизировала 13 и 14 пакеты санкций ЕС против России, так же на 100% будет синхронизирован пакет европейских санкций в отношении Ирана.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Наши институты начали выполнять решение СНБО по синхронизации санкций Европы и украинских санкций. Полностью синхронизированы 13 и 14 пакеты санкций ЕС. Это теперь будут на 100% также санкции Украины. Сегодня я утвердил это.

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Так же на 100% синхронизируем пакет европейских санкций в отношении режима в Иране. Там много деятелей, много компаний, и не только то, что касается военного производства и схем внешнего террора против соседей в регионе, но и внутренних репрессий в Иране. Это один из самых жестоких режимов в мире, и неудивительно, что Путин нашел с ним общий язык".

Детали: Зеленский подчеркнул, что работа по синхронизации будет продолжена, и отметил, что ожидает от украинских государственных институтов "быстрого движения".

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