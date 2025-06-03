"Це треба сприймати нормально": Ігнат розповів про втрати та ефективність винищувачів F-16
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат підтвердив втрату трьох винищувачів F-16, зазначивши, що такі втрати в умовах активних бойових дій є неминучими.
Джерело: Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Бачили повідомлення про втрату літаків – це треба сприймати нормально. І є, на жаль, втрати на війні, зокрема, літаків F-16. При таких інтенсивних боях зрозуміло, що втрати можуть бути. Нарощення відбувається".
Деталі: Ігнат зазначив, що Повітряні сили України отримали винищувачі F-16, які вже були у використанні. Водночас, навіть у такому стані, ці літаки значно ефективніші за радянське озброєння, яке Україна застосовувала раніше.
Речник наголосив, що бойова ефективність літака залежить не лише від самої платформи, а й від того, яким радаром він обладнаний і які ракети здатен застосовувати:
"Літак – це платформа. Далі важливо, що у нього під крилами і який у нього стоїть радар.
Радар має бачити далеко, ракета – летіти далеко, влучно. На крайній стадії польоту – вистрілив, забув. Активна головка самонаведення повинна сама шукати російський літак і т.д".
Втім, за словами офіцера, Росія наразі зберігає перевагу у дальності виявлення цілей, а ракети мають більшу дальність ураження, навіть у порівнянні з F-16. Окрім того, російська авіація діє у тісній взаємодії з потужними системами ППО.
Ігнат також відзначив, що до надходження F-16 співвідношення сил у повітрі було приблизно 1 до 10 не на користь України. Він порівняв технічну різницю між українськими та російськими літаками з різницею між пістолетом Макарова та снайперською гвинтівкою, зазначивши, що попри це українські пілоти давали гідну відсіч ворогу.
Передісторія:
- 16 травня Повітряні сили ЗСУ втратили літак F-16 – під час відбиття повітряної атаки росіян пілот зіткнувся з нештатною ситуацією на борту, але зміг відвести літак подалі від населеного пункту і успішно катапультуватися.
- У серпні 2024 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час відбиття ракетного удару з боку Росії зазнав катастрофи літак винищувач F-16, льотчик загинув. Тоді повідомлялось, що загинув льотчик Олексій Месь.
- 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.