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"Це треба сприймати нормально": Ігнат розповів про втрати та ефективність винищувачів F-16

Анастасія ПроцВівторок, 3 червня 2025, 14:06
Це треба сприймати нормально: Ігнат розповів про втрати та ефективність винищувачів F-16
фото: УП

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат підтвердив втрату трьох винищувачів F-16, зазначивши, що такі втрати в умовах активних бойових дій є неминучими. 

Джерело: Ігнат в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Бачили повідомлення про втрату літаків – це треба сприймати нормально. І є, на жаль, втрати на війні, зокрема, літаків F-16. При таких інтенсивних боях зрозуміло, що втрати можуть бути. Нарощення відбувається".

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Деталі: Ігнат зазначив, що Повітряні сили України отримали винищувачі F-16, які вже були у використанні. Водночас, навіть у такому стані, ці літаки значно ефективніші за радянське озброєння, яке Україна застосовувала раніше.

Речник наголосив, що бойова ефективність літака залежить не лише від самої платформи, а й від того, яким радаром він обладнаний і які ракети здатен застосовувати:

"Літак – це платформа. Далі важливо, що у нього під крилами і який у нього стоїть радар. 

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Радар має бачити далеко, ракета – летіти далеко, влучно. На крайній стадії польоту – вистрілив, забув. Активна головка самонаведення повинна сама шукати російський літак і т.д". 

Втім, за словами офіцера, Росія наразі зберігає перевагу у дальності виявлення цілей, а ракети мають більшу дальність ураження, навіть у порівнянні з F-16. Окрім того, російська авіація діє у тісній взаємодії з потужними системами ППО. 

Ігнат також відзначив, що до надходження F-16 співвідношення сил у повітрі було приблизно 1 до 10 не на користь України. Він порівняв технічну різницю між українськими та російськими літаками з різницею між пістолетом Макарова та снайперською гвинтівкою, зазначивши, що попри це українські пілоти давали гідну відсіч ворогу.

Передісторія:

Повітряні сили ЗСУвинищувачі
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