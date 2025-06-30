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Росія атакувала 107-ма БпЛА: є 15 влучань, 64 дрони збили

Ірина БалачукПонеділок, 30 червня 2025, 09:06
Росія атакувала 107-ма БпЛА: є 15 влучань, 64 дрони збили
Фото з Facebook Повітряного командування "Схід"

Від вечора 29 червня російські окупанти атакували Україну 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 74 ворожі цілі вдалося знешкодити, однак є і 15 влучань.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 – збито вогневими засобами ураження, 10 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ".

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Деталі: У Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання у 15 локаціях та падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського, що у тимчасово окупованому Криму.

Основним напрямком удару були Донеччина та Харківщина.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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