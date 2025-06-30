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Россия атаковала 107-ю БпЛА: есть 15 попаданий, 64 дрона сбили

Ирина БалачукПонедельник, 30 июня 2025, 09:06
Россия атаковала 107-ю БпЛА: есть 15 попаданий, 64 дрона сбили
Фото из Facebook Воздушного командования "Восток"

С вечера 29 июня российские оккупанты атаковали Украину 107-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 74 вражеские цели удалось обезвредить, однако есть и 15 попаданий.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 64 – сбиты огневыми средствами поражения, 10 – локационно потеряны/подавлены РЭБ".

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Детали: В Воздушных силах добавили, что зафиксировано попадание в 15 локациях и падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Захватчики запускали дроны из направлений российских городов Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Основным направлением удара были Донецкая и Харьковская области.

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Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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