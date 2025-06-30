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Умєрова не відправлять у відставку – джерела УП

Станіслав Погорілов, Роман РоманюкПонеділок, 30 червня 2025, 10:42
Умєрова не відправлять у відставку – джерела УП
Рустем Умєров, фото: Facebook

За даним  джерел "Української правди", міністр оборони Рустем Умєров при зміні уряду залишиться на своїй посаді, його відставка "втратила первинну привабливість".

Джерело: стаття УП "Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля"

Дослівно: "В навколополітичних колах довго обговорювали можливість відставки Умєрова з одночасним призначенням його послом у США. Але це мало сенс у конфігурації, коли Малюк переходить на МОУ, а орієнтований на Єрмака генерал Поклад очолює СБУ".

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Деталі: За даним джерел УП, оскільки нинішній голова СБУ Василь Малюк в Міноборони "не ходок", а на посла у Вашингтон, як зазначається, цілком може підійти чинний міністр культури Микола Точицький, відставка Умєрова "втратила первинну привабливість".

У статті також йдеться, що влада мала намір замінити склад уряду 7 липня, однак, найімовірніше, це відбудеться пізніше через низку причин, одна з яких – відсутність у країні необхідної для прийняття рішення кількості нардепів.

Умєров РустемКабінет міністрів
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