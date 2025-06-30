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Умерова не отправят в отставку – источники УП

Станислав Погорилов, Роман РоманюкПонедельник, 30 июня 2025, 10:42
Умерова не отправят в отставку – источники УП
Рустем Уеров, фото: Facebook

По данным источников "Украинской правды", министр обороны Рустем Умеров при смене правительства останется на своей должности, его отставка "потеряла первоначальную привлекательность".

Источник: статья УП "Премьерка в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля"

Дословно: "В околополитических кругах долго обсуждали возможность отставки Умерова с одновременным назначением его послом в США. Но это имело смысл в конфигурации, когда Малюк переходит на МОУ, а ориентированный на Ермака генерал Поклад возглавляет СБУ".

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Детали: По данным источников УП, поскольку нынешний глава СБУ Василий Малюк в Минобороны "не ходок", а на посла в Вашингтон, как отмечается, вполне может подойти действующий министр культуры Николай Точицкий, отставка Умерова "потеряла первоначальную привлекательность".

В статье также говорится, что власти намеревались заменить состав правительства 7 июля, однако, скорее всего, это произойдет позже по ряду причин, одна из которых - отсутствие в стране необходимого для принятия решения количества нардепов.

Умеров РустемКабинет министров
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