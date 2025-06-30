Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністерство Чернишова можуть ліквідувати – джерела

Ірина Балачук, Роман РоманюкПонеділок, 30 червня 2025, 11:30
Міністерство Чернишова можуть ліквідувати – джерела
Віце-прем’єр Олексій Чернишов. Фото з його сторінки в Facebook

Міністерство національної єдності, очолюване віце-прем’єром Олексієм Чернишовим, можуть ліквідувати.

Джерело: стаття "Української правди" "Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля"

Пряма мова одного з впливових представників "Слуги народу": "Це було таке "крафтове" міністерство. Ми спробували – не вийшло. Може, не варто його далі і тягнути. Поки взагалі остаточної певності нема, що щось буде. Президент із Єрмаком повернулись із своїх самітів НАТО і ЄС, і якось тихо. Нікого не смикають. Подивимось".

Реклама:

Деталі: Видання нагадує, що це міністерство створювали, щоб працевлаштувати в уряді Олексія Чернишова і щоб спробувати налагодити активну роботу з українцями за кордоном на випадок виборів.

Але через те, що швидких виборів поки не намічається, а підтримка за кордоном "не відповідає очікуванням Банкової", то інтерес у влади до цієї теми дещо спав.

До того ж нещодавно розгорнувся скандал щодо самого Чернишова, який може коштувати віце-прем’єру політичної кар'єри. 

РЕКЛАМА:

"Ще не так давно його прізвище лунало навіть поміж кандидатів на заміну прем'єра. Тепер же просто залишити в Кабміні його ніхто не наважиться. Не менш складною задачею буде знайти когось, хто захоче ризикнути репутацією й очолити Міністерство національної єдності після такого скандалу. Тож є висока ймовірність, що міністерство Чернишова просто зіллють десь під МЗС чи кудись інде", – йдеться в статті.

Чернишов ОлексійКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
уточнено. фото, відеоНа околиці Житомира стався вибух: двоє людей загинули, 24 постраждалих
На фронті від початку доби відбулось 140 зіткнень – Генштаб
"Українська правда" дізналась, хто вніс заставу за Чернишова
фото, відеоПісля "референдуму" в Орбана запустили нову рекламу із карикатурним Зеленським
За Чернишова внесли 120 мільйонів застави
На Одещині затримали командування батальйону, яке розікрало майже 100 млн оборонних коштів – СБУ
Усі новини...
Чернишов Олексій
Чернишов заявив, що у відставку не збирається
Суд обрав Чернишову заставу 120 мільйонів
Чернишов у суді: Я нікуди не планую тікати, на кону – моя репутація
Останні новини
02:56
оновленоВорог атакував Одесу безпілотниками, пошкоджені будинки
02:12
Міністр оборони Польщі про постачання зброї Україні: Шкодую, що американці приймають таке рішення
01:50
футболСім’я Берлусконі продала італійську "Монцу" американцям
01:38
У Пентагоні заявили, що надають рекомендації Трампу щодо військової допомоги Україні
01:04
Генштаб: На Покровському напрямку захисники за добу відмінусували понад 120 окупантів
00:22
відеоВ окупованому Харцизьку на Донеччині пролунав вибух на складі боєприпасів – ЗМІ
23:58
Чемпіонат Європи з футболу серед жінок: гід по турніру, фаворитки, дебютантки та всі групи в деталях
23:51
Європарламент 10 липня голосуватиме за вотум недовіри фон дер Ляєн
23:51
уточнено. фото, відеоНа околиці Житомира стався вибух: двоє людей загинули, 24 постраждалих
23:35
У Держдепі заперечили свою причетність до рішень щодо постачання допомоги в Україну
Усі новини...
Реклама:
Реклама: