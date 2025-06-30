Міністерство Чернишова можуть ліквідувати – джерела

Міністерство національної єдності, очолюване віце-прем’єром Олексієм Чернишовим, можуть ліквідувати.

Джерело: стаття "Української правди" "Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля"

Пряма мова одного з впливових представників "Слуги народу": "Це було таке "крафтове" міністерство. Ми спробували – не вийшло. Може, не варто його далі і тягнути. Поки взагалі остаточної певності нема, що щось буде. Президент із Єрмаком повернулись із своїх самітів НАТО і ЄС, і якось тихо. Нікого не смикають. Подивимось".

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Деталі: Видання нагадує, що це міністерство створювали, щоб працевлаштувати в уряді Олексія Чернишова і щоб спробувати налагодити активну роботу з українцями за кордоном на випадок виборів.

Але через те, що швидких виборів поки не намічається, а підтримка за кордоном "не відповідає очікуванням Банкової", то інтерес у влади до цієї теми дещо спав.

До того ж нещодавно розгорнувся скандал щодо самого Чернишова, який може коштувати віце-прем’єру політичної кар'єри.

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"Ще не так давно його прізвище лунало навіть поміж кандидатів на заміну прем'єра. Тепер же просто залишити в Кабміні його ніхто не наважиться. Не менш складною задачею буде знайти когось, хто захоче ризикнути репутацією й очолити Міністерство національної єдності після такого скандалу. Тож є висока ймовірність, що міністерство Чернишова просто зіллють десь під МЗС чи кудись інде", – йдеться в статті.