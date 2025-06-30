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Министерство Чернышова могут ликвидировать – источники

Ирина Балачук, Роман РоманюкПонедельник, 30 июня 2025, 11:30
Министерство Чернышова могут ликвидировать – источники
Вице-премьер Алексей Чернышов. Фото с его страницы в Facebook

Министерство национального единства, возглавляемое вице-премьером Алексеем Чернышовым, могут ликвидировать.

Источник: статья "Украинской правды" "Премьерка в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля"

Прямая речь одного из влиятельных представителей "Слуги народа": "Это было такое "крафтовое" министерство. Мы попробовали – не получилось. Может, не стоит его дальше и тянуть. Пока вообще окончательной уверенности нет, что что-то будет. Президент с Ермаком вернулись со своих саммитов НАТО и ЕС, и как-то тихо. Никого не дергают. Посмотрим".

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Детали: Издание напоминает, что это министерство создавали, чтобы трудоустроить в правительстве Алексея Чернышева и чтобы попытаться наладить активную работу с украинцами за рубежом на случай выборов.

Но из-за того, что скорых выборов пока не намечается, а поддержка за рубежом "не соответствует ожиданиям Банковой", то интерес у власти к этой теме несколько спал.

К тому же недавно развернулся скандал в отношении самого Чернышова, который может стоить вице-премьеру политической карьеры.

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"Еще не так давно его фамилия звучала даже среди кандидатов на замену премьера. Теперь же просто оставить в Кабмине его никто не решится. Не менее сложной задачей будет найти кого-то, кто захочет рискнуть репутацией и возглавить Министерство национального единства после такого скандала. Поэтому есть высокая вероятность, что министерство Чернышова просто сольют где-то под МИД или куда-то еще", – говорится в статье.

Чернышев АлексейКабинет министров
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