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Під час атаки дронів на Кривий Ріг ворог поцілив поруч із ТЦК

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 червня 2025, 12:46
Під час атаки дронів на Кривий Ріг ворог поцілив поруч із ТЦК
наслідки дронової атаки РФ на Кривий Ріг 30 червня. фото ДСНС

Під час атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області вранці 30 червня російські дрони поцілили поруч із будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: пресслужба командування Сухопутніх військ

Дослівно: "Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті".

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Деталі: Водночас, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

Зазначається, що на місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.

Що передувало: Російські безпілотники вранці 30 червня атакували Кривий Ріг, за попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень.

Кривий РігШахед
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