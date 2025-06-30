Під час атаки дронів на Кривий Ріг ворог поцілив поруч із ТЦК

Під час атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області вранці 30 червня російські дрони поцілили поруч із будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: пресслужба командування Сухопутніх військ

Дослівно: "Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті".

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Деталі: Водночас, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

Зазначається, що на місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.

Що передувало: Російські безпілотники вранці 30 червня атакували Кривий Ріг, за попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень.