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Во время атаки дронов на Кривой Рог враг попал рядом с ТЦК

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 июня 2025, 12:46
Во время атаки дронов на Кривой Рог враг попал рядом с ТЦК
последствия дроновой атаки РФ на Кривой Рог 30 июня. фото ГСЧС

Во время атаки на Кривой Рог Днепропетровской области утром 30 июня российские дроны попали рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Источник: пресс-служба командования Сухопутных войск

Дословно: "Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава. Военнослужащие и гражданские работники учреждения прием граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии".

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Детали: В то же время, к сожалению, есть раненые среди гражданских лиц, которые находились рядом с местом вражеской атаки.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Что предшествовало: Российские беспилотники утром 30 июня атаковали Кривой Рог, по предварительной информации, три человека получили ранения.

Кривой РогШахед
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