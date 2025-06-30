Во время атаки дронов на Кривой Рог враг попал рядом с ТЦК

Во время атаки на Кривой Рог Днепропетровской области утром 30 июня российские дроны попали рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Источник: пресс-служба командования Сухопутных войск

Дословно: "Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава. Военнослужащие и гражданские работники учреждения прием граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии".

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Детали: В то же время, к сожалению, есть раненые среди гражданских лиц, которые находились рядом с местом вражеской атаки.

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Что предшествовало: Российские беспилотники утром 30 июня атаковали Кривой Рог, по предварительной информации, три человека получили ранения.