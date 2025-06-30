Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 июня 2025, 18:07
Зеленский: Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется
совещание у президента. фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецзадачи, которые были определены неделю назад для Сил обороны на Сумском направлении, полностью реализованы.

Источник: глава государства после совещания с военными и министром обороны

Прямая речь: "Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость. Сумщина - это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. На сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно.

Реклама:

Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении".

Детали: Зеленский отметил, что Силы обороны также продолжают активные действия в рамках Курской операции. По словам президента, уже в течение почти 10 месяцев "цель операции обеспечивается".

Что предшествовало: 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумщины остановлено, а линия боевого соприкосновения стабилизирована.

РЕКЛАМА:

Читайте такжеНаблюдения УП с Сумщины

Сумская областьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
Таксисту, который ударил певицу Тоню Матвиенко, объявили подозрение
обновленоРоссия ударила баллистикой по Одессе: есть жертвы, среди раненых – двое иностранцев
документ Шмыгаль на запрос адвоката объяснил, почему нельзя отстранить Чернышова
Компания DIM прекратила сотрудничество с маркетологом, которая внесла 44 млн залога за Чернышова
В рядах Воздушных сил обнаружили "крота", завербованного ФСБ
Все новости...
Бойцы ССО уничтожили российскую разведгруппу на границе
Новые возможности для Восточного партнерства: статья главы МИД Польши
ВСУ уничтожили группу врага на Сумском направлении: затрофеили легендарный нож
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
Последние новости
16:53
видеоСилы обороны уничтожили три РЛС дорогостоящего комплекса "Небо-М" в Крыму
16:40
"Важный прецедент": украинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами
16:36
Модернизированная версия САУ "Богдана" получила международный патент
16:34
Нефтегазовые доходы России в июне упали на треть
16:32
футзалУкраинские клубы сыграют между собой в Лиге чемпионов – результаты жеребьевки
16:30
обновленоПутин заявил, что проведет телефонный разговор с Трампом
16:28
фото, видеоДо 47 человек возросло количество раненых от удара дронов РФ по ТЦК в Полтаве
16:15
видеоВ Луганске взорвали бывшего оккупационного "мэра" – росСМИ
16:05
Состояние Трампа выросло на $620 млн благодаря криптовалютам
16:00
Не лише "гормон стресу". Шо таке кортизол і як він впливає на організм – пояснює наука
Все новости...
Реклама:
Реклама: