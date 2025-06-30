Зеленский: Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется

Президент Владимир Зеленский заявил, что спецзадачи, которые были определены неделю назад для Сил обороны на Сумском направлении, полностью реализованы.

Источник: глава государства после совещания с военными и министром обороны

Прямая речь: "Фронт, и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск, много штурмов. Я благодарю все наши подразделения, каждого воина за стойкость. Сумщина - это направление обсудили сегодня отдельно. Неделю назад определили для наших войск специальные задачи, конкретные рубежи. На сегодня определенные задачи полностью реализованы. Это важно.

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Российский замысел наступления на Сумщине не реализуется, и это результат каждого украинского подразделения, которое действует на направлении".

Детали: Зеленский отметил, что Силы обороны также продолжают активные действия в рамках Курской операции. По словам президента, уже в течение почти 10 месяцев "цель операции обеспечивается".

Что предшествовало: 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск в приграничных районах Сумщины остановлено, а линия боевого соприкосновения стабилизирована.

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