В ОВА повідомили, де відбуваються найінтенсивніші бойові дії на Сумщині

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що найінтенсивніші бойові дії відбувається в районах Юнаківської та Хотінської громад.

Джерело: Григоров на засіданні Ради оборони Сумської області, цитує ОВА в соцмережах

Деталі: За даними ОВА, ситуація в прикордонні Сумщини залишається складною, динамічною, але контрольованою.

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Дослівно: "Найінтенсивніші бойові дії – в районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися. Цивільне населення з цих територій давно евакуйоване.

Наші підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян".

Деталі: В ОВА додають, що армія РФ веде постійні обстріли прикордонних сіл, б’є по житлових будинках, господарствах, об’єктах цивільної інфраструктури навіть у тилових громадах.

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Для захисту мирного населення триває евакуація. За останню добу евакуювалися 113 мешканців із Сумського та Шосткинського районів.

Дослівно: "За останні два тижні росіяни скинули на Сумщину майже 200 керованих авіабомб (КАБів)".

Нагадаємо: У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.

Передісторія: