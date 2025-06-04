В ОВА повідомили, де відбуваються найінтенсивніші бойові дії на Сумщині
Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що найінтенсивніші бойові дії відбувається в районах Юнаківської та Хотінської громад.
Джерело: Григоров на засіданні Ради оборони Сумської області, цитує ОВА в соцмережах
Деталі: За даними ОВА, ситуація в прикордонні Сумщини залишається складною, динамічною, але контрольованою.
Дослівно: "Найінтенсивніші бойові дії – в районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися. Цивільне населення з цих територій давно евакуйоване.
Наші підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян".
Деталі: В ОВА додають, що армія РФ веде постійні обстріли прикордонних сіл, б’є по житлових будинках, господарствах, об’єктах цивільної інфраструктури навіть у тилових громадах.
Для захисту мирного населення триває евакуація. За останню добу евакуювалися 113 мешканців із Сумського та Шосткинського районів.
Дослівно: "За останні два тижні росіяни скинули на Сумщину майже 200 керованих авіабомб (КАБів)".
Нагадаємо: У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.
Передісторія:
- 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ.
- За його словами, штурмові групи окупанта на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції Сил оборони України.
- У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.
- У ніч на 3 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумської області. Уточнюється ситуація щодо ще трьох населених пунктів – Кіндратівки, Водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога.