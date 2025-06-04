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В ОВА повідомили, де відбуваються найінтенсивніші бойові дії на Сумщині

Ольга Глущенко Середа, 4 червня 2025, 03:34
В ОВА повідомили, де відбуваються найінтенсивніші бойові дії на Сумщині
Олег Григоров, скриншот

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що найінтенсивніші бойові дії відбувається в районах Юнаківської та Хотінської громад.

Джерело: Григоров на засіданні Ради оборони Сумської області, цитує ОВА в соцмережах

Деталі: За даними ОВА, ситуація в прикордонні Сумщини залишається складною, динамічною, але контрольованою.

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Дослівно: "Найінтенсивніші бойові дії – в районах Юнаківської та Хотінської громад, де ворог намагається діяти малими групами й закріпитися. Цивільне населення з цих територій давно евакуйоване.

Наші підрозділи тримають рубежі, зриваючи всі спроби просування росіян".

Деталі: В ОВА додають, що армія РФ веде постійні обстріли прикордонних сіл, б’є по житлових будинках, господарствах, об’єктах цивільної інфраструктури навіть у тилових громадах.

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Для захисту мирного населення триває евакуація. За останню добу евакуювалися 113 мешканців із Сумського та Шосткинського районів.

Дослівно: "За останні два тижні росіяни скинули на Сумщину майже 200 керованих авіабомб (КАБів)".

Нагадаємо: У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.

Передісторія:

  • 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ. 
  • За його словами, штурмові групи окупанта на квадроциклах або мотоциклах намагаються максимально глибоко заїхати на українську територію, очікувати підкріплення та атакувати позиції Сил оборони України.
  • У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.
  • У ніч на 3 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумської області. Уточнюється ситуація щодо ще трьох населених пунктів – Кіндратівки, Водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога.

Сумська областьросійсько-українська війна
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