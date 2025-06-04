Посольство США в Києві попередило про "постійний ризик обстрілів з боку Росії"
Американське посольство в Україні 4 червня опублікувало попередження про зростання ризику масованого російського обстрілу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті посольства
Деталі: Дипломатичне представництво США зазначає, що протягом останніх тижнів "Росія посилила інтенсивність ракетних і безпілотних атак проти України, і наразі існує постійний ризик значних повітряних атак".
"Посольство США в Києві закликає громадян США дотримуватися належної обережності. Як завжди, ми рекомендуємо бути готовими негайно сховатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", – додали там.
Причини попередження не уточнюються, але воно зʼявилось після спецоперації Служби безпеки України "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць авіації РФ.
Востаннє аналогічне попередження посольство США публікувало ввечері 9 травня, заявляючи про ризик масштабного повітряного удару "протягом найближчих кількох днів".
Передісторія:
- Спецоперацію Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" – одну з наймасштабніших і найскладніших диверсійних операцій проти військової авіації Росії, було проведено 1 червня 2025 року.
- Внаслідок операції, за даними СБУ, було уражено 41 російський військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- У НАТО назвали "Павутину" найуспішнішою операцією – за оцінками Альянсу щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані.
- Президент США Дональд Трамп 4 червня заявив, що провів із лідером РФ Володимиром Путіним "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру". За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".
- Офіційно лідер Кремля не коментував успішну українську спецоперацію "Павутина".