У Кремлі сказали, як і коли Москва відповість на атаки СБУ по аеродромах

У Кремлі заявили, що Росія відповість на атаки України по її стратегічних аеродромах тоді і так, як вважатимуть за потрібне російські військові.

Джерело: прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Пєсков підтвердив, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом напередодні сказав, що Москва відповість на атаку.

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При цьому речник Путіна заявив, що Росія хотіла б на міжнародному рівні почути "жорстке засудження" цих ударів.

Водночас у Кремлі заявили, що переговори з Україною росіяни будуть продовжувати.

Пєсков також сказав, що Путін і Трамп не обговорювали проведення особистої зустрічі під час розмови 4 червня. За його словами, "існує загальне розуміння того, що така зустріч необхідна, але її потрібно належним чином підготувати".

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Що передувало: Президент США Дональд Трамп заявив про телефонну розмову з Путіним, в ході якої господар Кремля "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".

Портал Axios з посиланням на джерела написав, що Трамп непублічно висловлював захват від спецоперації СБУ "Павутина", в ході якої були вражені літаки стратегічної авіації РФ.

Передісторія: