У Кремлі сказали, як і коли Москва відповість на атаки СБУ по аеродромах
У Кремлі заявили, що Росія відповість на атаки України по її стратегічних аеродромах тоді і так, як вважатимуть за потрібне російські військові.
Джерело: прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков, якого цитує "Радіо Свобода"
Деталі: Пєсков підтвердив, що Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом напередодні сказав, що Москва відповість на атаку.
При цьому речник Путіна заявив, що Росія хотіла б на міжнародному рівні почути "жорстке засудження" цих ударів.
Водночас у Кремлі заявили, що переговори з Україною росіяни будуть продовжувати.
Пєсков також сказав, що Путін і Трамп не обговорювали проведення особистої зустрічі під час розмови 4 червня. За його словами, "існує загальне розуміння того, що така зустріч необхідна, але її потрібно належним чином підготувати".
Що передувало: Президент США Дональд Трамп заявив про телефонну розмову з Путіним, в ході якої господар Кремля "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".
Портал Axios з посиланням на джерела написав, що Трамп непублічно висловлював захват від спецоперації СБУ "Павутина", в ході якої були вражені літаки стратегічної авіації РФ.
Передісторія:
- Спецоперацію Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" – одну з наймасштабніших і найскладніших диверсійних операцій проти військової авіації Росії, було проведено 1 червня 2025 року.
- Внаслідок операції, за даними СБУ, було уражено 41 російський військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- НАТО вважає дуже успішною спецоперацію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації. Тим часом у Білому домі заявили, що своїми діями Україна "підвищила рівень ризику".
- Американське посольство в Україні 4 червня опублікувало попередження про зростання ризику масованого російського обстрілу України.