У Києві та Тернополі зросла кількість постраждалих у результаті нічної атаки РФ

Унаслідок російського обстрілу вночі 6 червня у Києві загинули троє людей. Ще 17 постраждали в столиці та 11 - у Тернополі, серед них шестеро рятувальників.

Джерело: МВС України, мер Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка : "За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі - в Соломʼянському районі. Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих. 8 - отримують допомогу амбулаторно".

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Деталі: За словами мера, окупанти також пошкодили 3 авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. У машин посічені кузови та вікна, однак медичний персонал не постраждав.

Крім того, зросла кількість поранених унаслідок удару по Тернополю - наразі відомо про 11 постраждалих, серед яких 6 - рятувальники ДСНС.

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