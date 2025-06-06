У Києві та Тернополі зросла кількість постраждалих у результаті нічної атаки РФ
Унаслідок російського обстрілу вночі 6 червня у Києві загинули троє людей. Ще 17 постраждали в столиці та 11 - у Тернополі, серед них шестеро рятувальників.
Джерело: МВС України, мер Києва Віталій Кличко
Пряма мова Кличка : "За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки минулої ночі, загинули троє людей. Всі - в Соломʼянському районі. Наразі в стаціонарах перебувають 17 постраждалих. 8 - отримують допомогу амбулаторно".
Деталі: За словами мера, окупанти також пошкодили 3 авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. У машин посічені кузови та вікна, однак медичний персонал не постраждав.
Крім того, зросла кількість поранених унаслідок удару по Тернополю - наразі відомо про 11 постраждалих, серед яких 6 - рятувальники ДСНС.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Києві під час ліквідації наслідків нічних ударів російських загарбників загинуло троє рятувальників ДСНС.
- Також окупанти атакували завдали удару по Тернополю. Внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями. Раніше було відомо про 10 постраждалих, в тому числі 5 працівників ДСНС.