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Росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині – DeepState

Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 01:03
Росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 7 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами ще двох населених пунктів на півночі Сумської області. Ще біля трьох ворог має тактичні просування.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля Біловодів, Локні та Садків".

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Передісторія:

  • У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.
  • 3 червня в DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили Костянтинівку на півночі Сумщини. Уточнювалася ситуація щодо ще трьох населених пунктів – Кіндратівки, Водолаги та Олексіївки, які потенційно могли перейти під контроль ворога.
  • У ніч проти 1 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію села Володимирівка Сумської області.
  • 1 червня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що російська армія продовжує тиснути у Сумській області, розширюючи територію для заходу своїх військ. 

окупаціяСумська областьросійсько-українська війна
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