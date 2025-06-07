Росіяни окупували ще два населені пункти на Сумщині – DeepState

У ніч на 7 червня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами ще двох населених пунктів на півночі Сумської області. Ще біля трьох ворог має тактичні просування.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Кіндратівку та Олексіївку, а також просунувся біля Біловодів, Локні та Садків".

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Передісторія: