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В РФ до 13 років в'язниці засудили ексзаступника Шойгу

Альона Мазуренко Вівторок, 1 липня 2025, 16:18
В РФ до 13 років в'язниці засудили ексзаступника Шойгу
коллаж УП

В Росії суд засудив ексзаступника колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу Тимура Іванова до 13 років позбавлення волі через розкрадання і відмивання доходів.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Зокрема, суд в РФ визнав Іванова винним в особливо великому розкраданні і у відмиванні доходів організованою групою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 160 і п. "а", "б" ст. 174.1 КК РФ).

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Також з Іванова мають стягнути 100 млн рублів і позбавити його державних нагород.

Його також позбавили звання "Заслужений будівельник Російської Федерації".

Разом із колишнім заступником міністра оборони у справі проходив його підлеглий, а також колишній керівник компанії "Оборонлогістика" Антон Філатов. Його засудили до 12,5 років позбавлення волі.

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Повідомляється, що судовий процес у цій справі проходив у закритому режимі, а Іванов своєї провини не визнав.

Спочатку Іванова звинувачували в отриманні хабара в особливо великому розмірі (ч. 6 ст. 290 КК РФ), а потім на нього завели ще кілька кримінальних справ.

Зокрема щодо розтрати понад 216 мільйонів рублів під час придбання двох поромів для Керченської переправи; розтрати понад 2,9 мільярда рублів, що належали банку "Інтеркоммерц".

Ще дві кримінальні справи пов'язані з обвинуваченнями в отриманні хабарів - у розмірах 1,185 млрд і 152 млн рублів. У цих справах також проходять бізнесмени Сергій Бородін і Олександр Фомін. Вони обидва визнали провину і співпрацюють зі слідством.

Передісторія:

  • Тимур Іванов займав посаду заступника міністра оборони з 2016 року і вважався соратником Сергія Шойгу. Після арешту його відсторонили від посади. 
  • Ввечері  23 квітня 2024 року  заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.
  • Російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова - держзрада
  • В українському ГУР повідомляли, що заступник очільника Міноборони РФ Тимур Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна внаслідок активних заходів Головного управління розвідки Міноборони України.
  • У березні 2023 року "Українська правда" зустріла дружину Іванова – Світлану на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

Росіяв'язницяМіноборони
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