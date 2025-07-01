В РФ до 13 років в'язниці засудили ексзаступника Шойгу
В Росії суд засудив ексзаступника колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу Тимура Іванова до 13 років позбавлення волі через розкрадання і відмивання доходів.
Джерело: російська служба BBC
Деталі: Зокрема, суд в РФ визнав Іванова винним в особливо великому розкраданні і у відмиванні доходів організованою групою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 160 і п. "а", "б" ст. 174.1 КК РФ).
Також з Іванова мають стягнути 100 млн рублів і позбавити його державних нагород.
Його також позбавили звання "Заслужений будівельник Російської Федерації".
Разом із колишнім заступником міністра оборони у справі проходив його підлеглий, а також колишній керівник компанії "Оборонлогістика" Антон Філатов. Його засудили до 12,5 років позбавлення волі.
Повідомляється, що судовий процес у цій справі проходив у закритому режимі, а Іванов своєї провини не визнав.
Спочатку Іванова звинувачували в отриманні хабара в особливо великому розмірі (ч. 6 ст. 290 КК РФ), а потім на нього завели ще кілька кримінальних справ.
Зокрема щодо розтрати понад 216 мільйонів рублів під час придбання двох поромів для Керченської переправи; розтрати понад 2,9 мільярда рублів, що належали банку "Інтеркоммерц".
Ще дві кримінальні справи пов'язані з обвинуваченнями в отриманні хабарів - у розмірах 1,185 млрд і 152 млн рублів. У цих справах також проходять бізнесмени Сергій Бородін і Олександр Фомін. Вони обидва визнали провину і співпрацюють зі слідством.
Передісторія:
- Тимур Іванов займав посаду заступника міністра оборони з 2016 року і вважався соратником Сергія Шойгу. Після арешту його відсторонили від посади.
- Ввечері 23 квітня 2024 року заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.
- Російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова - держзрада.
- В українському ГУР повідомляли, що заступник очільника Міноборони РФ Тимур Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна внаслідок активних заходів Головного управління розвідки Міноборони України.
- У березні 2023 року "Українська правда" зустріла дружину Іванова – Світлану на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.