Побиття офіцера "Азов": суд переніс засідання, бо підозрювані військові не прийшли – ЗМІ

Івано-Франківський міський суд 30 червня не зміг обрати запобіжний захід для двох військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади, яких підозрюють у нападі на бійця 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Андрія Кориневича.

Джерело: адвокат Андрія Кориневича Олег Слободяник у коментарі "Слідству.Інфо"

Деталі: За словами адвоката майора 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Андрія Кориневича, розгляд справи перенесли, оскільки підозрювані – військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади Семен Клок і Василь Бондаренко – не зʼявилися до суду, пославшись на виконання військового завдання.

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Суд направив запит до Військової служби правопорядку для перевірки цієї інформації. Нову дату розгляду наразі не призначили.

Передісторія: