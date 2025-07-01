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Побиття офіцера "Азов": суд переніс засідання, бо підозрювані військові не прийшли – ЗМІ

Анастасія ПроцВівторок, 1 липня 2025, 18:11
Побиття офіцера Азов: суд переніс засідання, бо підозрювані військові не прийшли – ЗМІ
фото: Facebook/Андрій Кориневич

Івано-Франківський міський суд 30 червня не зміг обрати запобіжний захід для двох військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади, яких підозрюють у нападі на бійця 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Андрія Кориневича. 

Джерело: адвокат Андрія Кориневича Олег Слободяник у коментарі "Слідству.Інфо"

Деталі: За словами адвоката майора 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Андрія Кориневича, розгляд справи перенесли, оскільки підозрювані – військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади Семен Клок і Василь Бондаренко – не зʼявилися до суду, пославшись на виконання військового завдання.

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Суд направив запит до Військової служби правопорядку для перевірки цієї інформації. Нову дату розгляду наразі не призначили.

Передісторія:

  • Військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич заявив, що на нього 13 червня скоїли напад двоє військових Третьої окремої штурмової бригади.
  • Він повідомляв, що це начебто військовослужбовці 3-ої окремої штурмової бригади, які "тісно пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким". Зокрема, серед нападників він називав Семена Клока та Василя Бондаренка, які раніше вже притягались до відповідальності. 
  • Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука. Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховував нападників на нього.
  • Третя окрема штурмова бригада наразі ніяк не реагувала на інцидент та не відповіла на прохання прокоментувати ситуацію.
  • 25 червня спецпрокуратура повідомила, що в справі про напад на бійця "Азову" повідомили про підозру двом військовослужбовцям, встановлюється можлива причетність інших осіб.
  • 26 червня у Національній гвардії назвали неприйнятною ситуацію з нападом на бійця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича, в якій він звинувачує військових Третьої окремої штурмової бригади.

Азов судскандал
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